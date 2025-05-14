В Узбекистане примут новую редакцию закона «Об автомобильных дорогах»

В связи с этим готовится новая редакция закона, в которой, в частности, планируется внедрить механизм «планирования дорожной деятельности», чтобы развивать инфраструктуру дорог в соответствии с растущими потребностями населения и экономики. Вводятся строгие требования учитывать мнение общественности, воздействие на окружающую среду, а также обязательное создание безбарьерной среды для пешеходов.