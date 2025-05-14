Муниципальная реформа поможет развитию края

Красноярский край готовится перейти на одноуровневую систему организации местного самоуправления. В границах нескольких муниципальных образований планируется сформировать муниципальные округа.
В результате местное самоуправление в регионе будет представлено 39 муниципальными округами, включая шесть городских и 33 муниципальных.
Сократить бюрократические процессы.
Один из главных вопросов, волнующих жителей края в связи с реформой местного самоуправления, — финансовые гарантии и сохранение существующей социальной инфраструктуры. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заверил, что опасения напрасны. «В финансовом плане ни одной копейки никто не потеряет. За этим будет следить министерство финансов. Важно, и сегодня на это запрос очень высок, сократить бюрократические процессы, чтобы средства быстрее доходили до территорий», — подчеркнул он.
Более того, укрупнение муниципалитетов позволит консолидировать на уровне округа финансовые и материальные ресурсы. Это откроет новые возможности для планирования и реализации масштабных социальных проектов, таких как строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры. Будет сформирован единый местный бюджет и обеспечен единый подход к тарифной и налоговой политике.
Ключевым аспектом является и кадровое обеспечение. Реформа призвана укрепить кадровый потенциал органов местного самоуправления. Это особенно важно в условиях нехватки квалифицированных кадров. Специалисты помогут новым округам проанализировать приоритетные направления и актуализировать стоящие перед ними задачи. Важно отметить, что оптимизация сети краевых учреждений: школ, больниц, домов культуры — не планируется. «Сеть учреждений образования, здравоохранения, культуры сохранится», — подтвердили в правительстве региона.
Люди и традиции.
Не менее важным аспектом реформы является сохранение идентичности территорий и всех социальных обязательств перед жителями региона. Михаил Котюков обратил особое внимание на необходимость бережного отношения к исторической памяти. «Все населённые пункты останутся на карте края. Что касается названий новых округов, прошу проработать все поступившие предложения».
Губернатор также заверил, что все установленные меры социальной поддержки жителей края будут сохранены в полном объёме.
«Сохраняются и социальные гарантии на селе, и выплаты гражданам», — отметил он. Это касается льгот, гарантий, доплат к заработной плате, в том числе для работников бюджетной сферы в сельской местности. Статус поселений, входящих в городской округ, не изменится в части сохранения этих льгот.
Для обеспечения доступности муниципальных услуг в административных центрах бывших поселений будут сформированы территориальные органы местной администрации муниципального округа. Это позволит жителям по-прежнему решать многие вопросы на местах.
Примечательно, что для обеспечения преемственности и сохранения опытных кадров проект закона предполагает: замещение должности руководителя такого территориального подразделения может происходить без учёта строгих квалификационных требований к образованию, если на эту должность назначается действующий глава сельского или городского поселения.
Управление по-новому.
Реформа затронет и систему выборов глав муниципалитетов. Согласно законопроекту, глава муниципалитета будет избираться представительным органом муниципального образования (местным Советом депутатов) из числа кандидатов, предложенных губернатором края. При этом сам избранный глава будет возглавлять местную администрацию.
Кандидатуры на должность главы муниципального образования губернатору края смогут предлагать политические партии, представленные в Государственной думе и Законодательном Собрании края, Совет муниципальных образований края, а также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Общественная палата края, правительство края, администрация губернатора края, Союз ветеранов специальной военной операции.
Такой подход, по мнению разработчиков законопроекта, обеспечит реализацию принципа единства публичной власти и усилит активность общественных организаций в формировании органов местного самоуправления. Губернатор будет рассматривать предложенные кандидатуры и направлять в представительный орган не менее двух из них для окончательного выбора.
Ожидания от преобразований.
Основная цель предстоящих изменений — создание условий для качественного скачка в развитии территорий Красноярского края. Укрупнение муниципалитетов, по замыслу авторов реформы, позволит повысить оперативность принятия управленческих решений, сформировать сильные местные бюджеты, способные финансировать крупные проекты, и в целом улучшить качество муниципального управления.
Будут консолидированы полномочия органов местного самоуправления и ответственность за их реализацию на уровне муниципального округа. Единый генеральный план, определяющий условия проживания в интересах населения для всей территории округа, также станет важным инструментом стратегического развития.
Ожидается, что для жителей упростится решение насущных проблем: по вопросам предоставления коммунальных услуг и ЖКХ, тарифообразования, благоустройства и пожарной безопасности.
Муниципальная реформа в Красноярском крае — это не просто административное переустройство, а комплексная мера. Она направлена на создание эффективной, финансово устойчивой и ориентированной на нужды людей системы местного самоуправления. Это фундамент для будущего процветания региона и повышения качества жизни каждого его жителя на многие годы вперёд.
Михаил Котюков особо подчеркнул важность обратной связи с жителями региона на всех этапах реформы. «Мы должны учитывать мнение жителей наших городов и районов, их предложения будут проработаны в ходе подготовки документа ко второму чтению в Законодательном Собрании края. Важно проводить в территориях разъяснительную работу, вопросы людей не должны остаться без ответов».