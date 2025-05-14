Муниципальная реформа поможет развитию края

Один из главных вопросов, волнующих жителей края в связи с реформой местного самоуправления, — финансовые гарантии и сохранение существующей социальной инфраструктуры. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заверил, что опасения напрасны. «В финансовом плане ни одной копейки никто не потеряет. За этим будет следить министерство финансов. Важно, и сегодня на это запрос очень высок, сократить бюрократические процессы, чтобы средства быстрее доходили до территорий», — подчеркнул он.