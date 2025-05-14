Адвокат Гуцул: Кишинев может провести досрочные выборы в Гагаузии, используя арест башкана

Когда одна сторона находится под арестом, а другая имеет все инструменты, то нельзя исключать ни одного сценария. Они могут использовать как арест, так и приговор. В любом случае они могут очень долго держать ее под арестом.
Он добавил, что одновременно создается иллюзия, что Гуцул совершила какие-то противоправные действия, в то время как закон она не нарушала.
Кишиневский суд сектора Чеканы 12 мая продлил срок действия домашнего ареста для башкана Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней, до 13 июня.
Адвокат Гуцул Серджиу Морару после вынесения судом решения о продлении домашнего ареста заявил, что оно будет оспорено.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была задержана на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) вечером 25 марта. Кишиневский суд сектора Чеканы 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток.
Находясь в заключении, через адвокатов Гуцул передала послания в адрес президентов России, Турции, США, генерального секретаря ООН с просьбой обратить внимание на ее ситуацию. В результате решением Кишиневского суда сектора Чеканы Гуцул была переведена под домашний арест сроком на 30 дней.