Никитин пригласил специалистов по ЭКО из США в Нижегородскую область

«Мы приглашаем американских экспертов в наш регион и совместно с агентством “ОКА” готовы организовать их релокацию. Зарубежный опыт может быть полезен для решения задач, связанных с демографическим развитием. Мы создадим условия для работы и поможем с адаптацией», — написал Глеб Никитин в своём телеграм-канале.