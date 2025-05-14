Глава Минпромторга НСО Андрей Гончаров не признал вину

Напомним, его задержали 13 мая. В последние годы в минпромторге неоднократно проводились обыски. По данным следствия, Гончаров занизил количество товаров для поставки по государственному контракту с мая 2023-го по январь 2024 года. В результате компания, которая выполняла заказ получила 95 млн рублей. Свою вину в этом Гончаров не признает.