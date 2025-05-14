Глава Минпромторга НСО Андрей Гончаров не признал вину

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, которого подозревают в превышении должностных полномочий, не стал признавать свою вину. Об это пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Напомним, его задержали 13 мая. В последние годы в минпромторге неоднократно проводились обыски. По данным следствия, Гончаров занизил количество товаров для поставки по государственному контракту с мая 2023-го по январь 2024 года. В результате компания, которая выполняла заказ получила 95 млн рублей. Свою вину в этом Гончаров не признает.
В отношении министра промышленности и торговли возбудили уголовное дело по п. «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Отметим, что свою должность он занимает с 1 февраля 2019 года.