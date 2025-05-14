Президент Бразилии хочет лично попросить Путина поехать на переговоры в Стамбул

Лула да Силва добавил, что во время своего последнего визита в Москву 8−10 мая получил просьбу президента Украины Владимира Зеленского спросить господина Путина о готовности к перемирию. Лула да Силва утверждает, что передал российскому президенту слова украинского лидера при первой возможности.