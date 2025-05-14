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Президент Бразилии хочет лично попросить Путина поехать на переговоры в Стамбул

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует посетить Москву, чтобы попытаться убедить президента России Владимира Путина поехать на переговоры в Стамбул. Слова бразильского президента приводит CNN Brazil.

Источник: РИА "Новости"

Лула да Силва добавил, что во время своего последнего визита в Москву 8−10 мая получил просьбу президента Украины Владимира Зеленского спросить господина Путина о готовности к перемирию. Лула да Силва утверждает, что передал российскому президенту слова украинского лидера при первой возможности.

11 мая помощник президента Бразилии Селсу Аморим сообщал о готовности Бразилии выступить посредником в случае переговоров Украины и России. Об этом Лула да Силва сказал Владимиру Путину во время визита в Москву, говорил господин Аморим.

Переговоры Москвы и Киева запланированы на 15 мая в Стамбуле. Состав российской переговорной группы не сообщался. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что сам возглавит украинскую делегацию. Во встрече также примет участие американская делегация, которую возглавит госсекретарь США Марко Рубио.

О подготовке к встрече — в материале «Ъ» «От Владимира Путина ждут участия».