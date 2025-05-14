Эксперт назвал сценарий территориальных уступок в разрешении украинского конфликта

11 мая Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры в Стамбуле, заявив об отсутствии предварительных условий для начала диалога. Украинский президент в тот же день принял это предложение и выразил готовность прибыть в Стамбул 15 мая для личной встречи с Путиным, потребовав, однако, прекращения огня с 12 мая. Изначально эту позицию поддержали европейские союзники Киева, но вскоре смягчили свою поддержку. 13 мая, по информации украинских СМИ со ссылкой на посольство Украины в Турции, Зеленский вылетел в Стамбул для переговоров. Кремль пока не объявил о составе российской делегации.