Эксперт назвал сценарий территориальных уступок в разрешении украинского конфликта

По мнению Скорикова, Верховная рада Украины, учитывая текущую ситуацию, сможет дать разрешение на начало переговоров с Москвой. По мнению эксперта, приглашение Путина на встречу является частью стратегии Зеленского, направленной на укрепление его позиции перед выборами, которые пройдут рано или поздно. На этой встрече в Стамбуле стороны могут начать обсуждение территориальных вопросов урегулирования конфликта. В частности, с признанием контроля России над четырьмя регионами, об этом со ссылкой на Скорикова пишут «Ведомости».
Завсектором Украины Института стран СНГ полагает, что в итоге Киеву придется пойти на территориальные уступки. Он подчеркнул, что де-юре признание этого факта в Киеве приведет к политической гибели для любой политической силы. Но возможен и другой сценарий. В качестве примера эксперт привел ситуацию с Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Тбилиси, несмотря на признание территорий «оккупированными», не предпринимает попыток их военного возвращения с 2008 года.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что Зеленский в Стамбуле готов встречаться только с Владимиром Путиным. Однако, по данным американского издания Axios от 13 мая, Зеленский планирует провести переговоры, даже если Путин не примет участие в стамбульской встрече. Заявление Зеленского вызвало дискуссию в украинской прессе и политических кругах о правомерности возобновления прямых переговоров с российским руководством, которые были запрещены указом от 30 сентября 2022 года. Однако Зеленский подчеркнул, что его указ позволяет вести такие переговоры только ему самому.
11 мая Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры в Стамбуле, заявив об отсутствии предварительных условий для начала диалога. Украинский президент в тот же день принял это предложение и выразил готовность прибыть в Стамбул 15 мая для личной встречи с Путиным, потребовав, однако, прекращения огня с 12 мая. Изначально эту позицию поддержали европейские союзники Киева, но вскоре смягчили свою поддержку. 13 мая, по информации украинских СМИ со ссылкой на посольство Украины в Турции, Зеленский вылетел в Стамбул для переговоров. Кремль пока не объявил о составе российской делегации.