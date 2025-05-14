Усть-Удинский муниципальный округ появится в Иркутской области

Мэр Усть-Удинского района Сергей Чемезов сообщил, что на территории района образованы 14 сельских поселений и муниципальное образование Усть-Удинский район с административным центром в поселке Усть-Уда. Авторы проекта закона предлагают объединить эти населенные пункты в Усть-Удинский муниципальный округ с тем же административным центром.