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Усть-Удинский муниципальный округ появится в Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — Еще один муниципальный округ появится в Иркутской области.

Источник: Без источника

Проект закона о преобразовании всех поселений Усть-Удинского района Иркутской области путем их объединения обсудили на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Законодательного Собрания. Заседание прошло под руководством Виталия Перетолчина.

Мэр Усть-Удинского района Сергей Чемезов сообщил, что на территории района образованы 14 сельских поселений и муниципальное образование Усть-Удинский район с административным центром в поселке Усть-Уда. Авторы проекта закона предлагают объединить эти населенные пункты в Усть-Удинский муниципальный округ с тем же административным центром.

Преобразование направлено на ускорение социально-экономического развития муниципалитетов и повышение уровня жизни населения. Глава профильного комитета Виталий Перетолчин отметил, что депутаты областного парламента, представляющие Усть-Удинский район, поддержали законопроект.

Депутат ЗС Юрий Козлов подчеркнул важность и необходимость преобразования поселений в муниципальный округ. Он также отметил, что проведена большая работа по подготовке законопроекта, и призвал завершить процесс до конца года.

В поддержку проекта закона высказался депутат Законодательного Собрания Владимир Смагин. Комитет принял решение одобрить проект закона и рекомендовал принять его на майской сессии областного парламента.

Ранее в Иркутской области путем объединения поселений были образованы несколько муниципальных округов, включая Иркутский, Качугский, Жигаловский, Нукутский, Усть-Илимский, Чунский, Балаганский, Киренский, Нижнеилимский и Тайшетский.