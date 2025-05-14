В Пермь приедет замглавы Совбеза Медведев: цель визита

Напомним, последний раз Медведев приезжал в Пермь с рабочим визитом в августе 2022 года. Тогда зампред Совбеза вместе с вице-премьером Денисом Мантуровым побывали на оборонных предприятиях в столице Прикамья. Также Медведев провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.