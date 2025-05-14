В Пермь приедет замглавы Совбеза Медведев: цель визита

По данным источников «ФедералПресс», Медведев в Перми посетит ФКП «Пермский пороховой завод», площадки Мотовилихинских заводов, завод «Машиностроитель». Кроме того, гость может приехать и на завод им. Дзержинского.
Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», в рамках визита на Пороховой завод федеральный чиновник проведет внеочередное заседание Совбеза, в котором примут участие руководители оборонных компаний Прикамья.
Напомним, последний раз Медведев приезжал в Пермь с рабочим визитом в августе 2022 года. Тогда зампред Совбеза вместе с вице-премьером Денисом Мантуровым побывали на оборонных предприятиях в столице Прикамья. Также Медведев провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.