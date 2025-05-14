Лукашенко провел переговоры с президентом Зимбабве

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в среду переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, передает корреспондент Sputnik.
«Беларусь очень высоко ценит дружбу с Зимбабве и ее народом, страны объединяет общность подхода к формированию справедливого миропорядка», — заявил Лукашенко на переговорах с президентом Зимбабве.
Новый стандарт.
Белорусский лидер отметил, что республика готова помогать Зимбабве в обеспечении продовольственной безопасности страны, а также и в других сферах, в том числе и в освоении космоса.
«Минск также готов сотрудничать с Зимбабве в сфере мирного использования атомной энергии и освоении космоса», — сказал Лукашенко.
Глава государства отметил, что двухстороннее сотрудничество Беларуси и Зимбабве — это новый стандарт в работе с африканскими странами.
«Учитывая эту высокую планку, мы постарались обеспечить вам и вашей делегации насыщенную программу. Я абсолютно уверен, что итоги визита придадут мощный импульс братства и партнерства между народами Беларуси и Зимбабве», — сказал Лукашенко.
По его словам, в последние годы две страны вышли на новый уровень политического взаимодействия, значительно расширили тогово-экономическое взаимодействие, сформировали прочную договорно правовую базу сотрудничества.
«С момента наших исторических переговоров в 2023 году сделано немало, мы в вами создали совместную комиссию, наладили прямой диалог между профильными министерствами и компаниями», -сказал Лукашенко.
Очень важное направление.
Вместе страны достигают ощутимых результатов, отметил президент.
«Совместная программам механизации сельского хозяйства Зимбабве стала настоящим образцом честного открытого и продуктивного взаимодействия. Благодаря этой программе сбор пшеницы в Зимбабве уже вырос более, чем в три раза. С 2022 года Зимбабве уже полностью обеспечивает внутренние потребности в пшенице, начат экспорт излишков в соседние страны», — отметил Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что Беларусь будет помогать укреплять продовольственную безопасность Зимбабве и юга Африки в целом.
«Это очень важное направление — работа с вашей территории Зимбабве на другие страны Африки. И на этом нашем примере работы другие страны африканского континента видят, что эксплуатации и диктату Запада и транснациональных корпораций есть реальная альтернатива», — сказал президент.
По его словам, между странами активизирована промышленная кооперация.
«Уверен, что подписанные в апреле этого года соглашения о создании в Зимбабве совместного производства автобусов, будут воплощены в жизнь», — добавил Лукашенко.
Визит президента Зимбабве в Беларусь начался 11 мая, Мнангагва посетил Брестскую область, где провел ряд встреч. В зимбабвийской делегации, которая прибыла в Беларусь, более 100 человек, в том числе министры, высокопоставленные чиновники и представители бизнеса.
Президент Беларуси Александр Лукашенко был с визитом в Зимбабве в 2023 году.
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