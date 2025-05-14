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Узбекистан и Пермский край намерены укреплять сотрудничество — подробности

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Деловые связи между Узбекистаном и Пермским краем РФ активизируются. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра республики Бекзод Хидоятов в своем Telegram-канале.

Источник: iStock

Перспективы взаимодействия обсудили премьер-министр РУз Абдулла Арипов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках проходящего в Ташкенте Международного форума «Нефть и газ Узбекистана».

В фокусе внимания находились вопросы расширения двустороннего сотрудничества, в том числе реализация важных совместных проектов в сферах промкооперации, энергетики, химии, сельского хозяйства и образования.

На встрече было подчеркнуто значение активизации деловых связей между Узбекистаном и Пермским краем, особенно в укреплении сотрудничества между крупными производственными предприятиями, научно-исследовательскими учреждениями и инвестиционными организациями.

говорится в сообщении

Напомним, что на Международном форуме «Нефть и газ Узбекистана» в рамках Энергетической недели объявили о подписании Соглашения о промышленном сотрудничестве между Узбекистаном и Пермским краем. По словам губернатора этого российского региона Дмитрия Махонина, обе страны нацелены на формирование общего энергорынка.

С 13 по 15 мая в Ташкенте проходит Энергетическая неделя, ее участники основное внимание уделяют вопросам устойчивого развития, «зеленой» энергетики и модернизации отрасли. Энергетическая неделя включает в себя ряд крупных мероприятий.