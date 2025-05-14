Узбекистан и Пермский край намерены укреплять сотрудничество — подробности

Напомним, что на Международном форуме «Нефть и газ Узбекистана» в рамках Энергетической недели объявили о подписании Соглашения о промышленном сотрудничестве между Узбекистаном и Пермским краем. По словам губернатора этого российского региона Дмитрия Махонина, обе страны нацелены на формирование общего энергорынка.