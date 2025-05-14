«Готовы масштабировать накопленный опыт. Беларусь может стать надежным партнером Зимбабве во внедрении современных технологий переработки отходов, цифровизации, мирном использовании атомной энергии, взаимодействии в освоении космоса», — сказал глава государства.
Лукашенко: Беларусь может стать надежным партнером Зимбабве во внедрении современных технологий
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может стать надежным партнером Зимбабве во внедрении современных технологий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в Минске с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, передает корреспондент БЕЛТА.