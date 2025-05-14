Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Беларусь может стать надежным партнером Зимбабве во внедрении современных технологий

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может стать надежным партнером Зимбабве во внедрении современных технологий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в Минске с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Президент Республики Беларусь

«Готовы масштабировать накопленный опыт. Беларусь может стать надежным партнером Зимбабве во внедрении современных технологий переработки отходов, цифровизации, мирном использовании атомной энергии, взаимодействии в освоении космоса», — сказал глава государства.