Лукашенко: Беларусь может стать надежным партнером Зимбабве во внедрении современных технологий

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может стать надежным партнером Зимбабве во внедрении современных технологий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в Минске с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, передает корреспондент БЕЛТА.