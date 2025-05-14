Лукашенко: Беларусь готова принять больше студентов из Зимбабве

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова принять больше студентов из Зимбабве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в Минске с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, передает корреспондент БЕЛТА.