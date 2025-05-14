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Лукашенко: Беларусь готова принять больше студентов из Зимбабве

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова принять больше студентов из Зимбабве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в Минске с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Президент Республики Беларусь

«Более 60 студентов из вашей страны уже обучаются в белорусских вузах по различным специальностям аграрного, медицинского, технического профилей. Готовы увеличивать их количество при необходимости», — сказал глава государства.