Трамп заявил о готовности к сделке с Ираном при отказе от ядерного оружия

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы исламской республики. Первый из них прошел 12 апреля в Маскате, второй — 19 апреля в Риме, третий и четвертый — 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию на консультациях возглавляет глава МИД Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента Стивен Уиткофф.