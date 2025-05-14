Президент Зимбабве назвал Беларусь «домом вдалеке от дома»

«Гостеприимство, которое было оказано мне, превосходит все ожидания. И моя делегация благодарна за такое гостеприимство и такой прием. Это действительно дом вдалеке от дома, — подчеркнул Эммерсон Мнангагва, обращаясь к Александру Лукашенко. — Вы являетесь примером лидерства. Благодарю вас за ту роль, которую вы играете в плодотворных дискуссиях и сотрудничестве, которые приводят к укреплению наших отношений и существующей дружбы между Зимбабве и Беларусью. Большое спасибо, дорогой брат!».
Президент Зимбабве также поздравил Александра Лукашенко и белорусский народ с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Во время визита в Беларусь Эммерсон Мнангагва посетил Брестскую крепость-герой. По его словам, этот мемориальный комплекс напоминает о великом подвиге и жертвах, которые принес белорусский народ ради мира во всем мире. «Мы отдаем дань уважения воинам Беларуси, которые оставили свой след в истории и внесли огромный вклад в мирное существование», — отметил Эммерсон Мнангагва.