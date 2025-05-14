Лукашенко: в Беларуси очень высоко ценят дружбу с Зимбабве

«Еще раз хочу подчеркнуть, что вы для нас в Беларуси всегда желанный гость, а Беловежская пуща (где лидер Зимбабве побывал со своей супругой в ходе этого визита. — Прим. БЕЛТА) для вас уже стала родным домом. Приезжайте в любой день, в любое время со своей супругой, с семьей. Проведите здесь время в этом климате комфортном, не таком, может быть, жарком, как у вас летом бывает», — пригласил Президент Беларуси.