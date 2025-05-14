Лукашенко: в Беларуси очень высоко ценят дружбу с Зимбабве

«Мы очень высоко ценим дружбу с вашей страной, вашим народом. Нас объединяет общность подходов к формированию справедливого миропорядка, основанного на суверенном равенстве всех государств, многосторонности, уважении Устава ООН и международного права», — сказал Александр Лукашенко.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что вы для нас в Беларуси всегда желанный гость, а Беловежская пуща (где лидер Зимбабве побывал со своей супругой в ходе этого визита. — Прим. БЕЛТА) для вас уже стала родным домом. Приезжайте в любой день, в любое время со своей супругой, с семьей. Проведите здесь время в этом климате комфортном, не таком, может быть, жарком, как у вас летом бывает», — пригласил Президент Беларуси.
Что касается двустороннего сотрудничества, он подчеркнул, что зимбабвийскую сторону нет необходимости убеждать в ответственности белорусских партнеров, готовности четко и в срок исполнять заключенные договоренности. «Мы всегда будем верны этому принципу. В этом можете не сомневаться», — заверил Александр Лукашенко.