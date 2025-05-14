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Зимбабвийцев научат собирать и обслуживать белорусскую технику

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Одной из ключевых стран Африки для Беларуси является Зимбабве, заявил министр промышленности республики Александр Ефимов, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Сотрудничество наше белорусское с Зимбабве я оцениваю как стратегическое. Зимбабве по стратегии диверсификации экспорта и развития экспортных поставок определена как одна из ключевых стран в африканском регионе.

сказал Ефимов

По его словам, у Беларуси и Зимбабве есть много совместных проектов, и они реализуются достаточно успешно. В частности, идут поставки готовой продукции, сельхозмашиностроения, грузовой техники. Также есть хорошие наработки по пассажирской технике.

Кроме того, сейчас ведется работа по реализации на территории Зимбабве сборочных производств белорусской техники.

С прицелом не только на внутренний рынок — он очень хороший сам по себе, но и с целью поставок в дальнейшем этой продукции в соседние страны данного региона.

подчеркнул глава ведомства

Хватит ли компетенций

Ефимов отметил, что Беларусь планирует организовать производство тракторной техники в Зимбабве к 2027 году, а чуть позже — грузовой и пассажирской техники.

Он ответил также на вопрос журналистов о том, хватит ли зимбабвийским специалистам компетенций, чтобы собрать белорусскую технику.

Компетенции — это дело наживное. И преимущество нашего сотрудничества, которое мы предлагаем нашим партнерам, как раз заключается в том, что мы обучаем специалистов и по обслуживанию техники, если это продажа готовых изделий.

пояснил министр

По его словам, зимбабвийских специалистов обучат сборочным и другим промышленным и технологическим операциям.