Зимбабвийцев научат собирать и обслуживать белорусскую технику

Сотрудничество наше белорусское с Зимбабве я оцениваю как стратегическое. Зимбабве по стратегии диверсификации экспорта и развития экспортных поставок определена как одна из ключевых стран в африканском регионе.
По его словам, у Беларуси и Зимбабве есть много совместных проектов, и они реализуются достаточно успешно. В частности, идут поставки готовой продукции, сельхозмашиностроения, грузовой техники. Также есть хорошие наработки по пассажирской технике.
Кроме того, сейчас ведется работа по реализации на территории Зимбабве сборочных производств белорусской техники.
С прицелом не только на внутренний рынок — он очень хороший сам по себе, но и с целью поставок в дальнейшем этой продукции в соседние страны данного региона.
Хватит ли компетенций
Ефимов отметил, что Беларусь планирует организовать производство тракторной техники в Зимбабве к 2027 году, а чуть позже — грузовой и пассажирской техники.
Он ответил также на вопрос журналистов о том, хватит ли зимбабвийским специалистам компетенций, чтобы собрать белорусскую технику.
Компетенции — это дело наживное. И преимущество нашего сотрудничества, которое мы предлагаем нашим партнерам, как раз заключается в том, что мы обучаем специалистов и по обслуживанию техники, если это продажа готовых изделий.
По его словам, зимбабвийских специалистов обучат сборочным и другим промышленным и технологическим операциям.