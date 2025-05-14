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В Омской области будет создано министерство молодежной политики

ОМСК, 14 мая, ФедералПресс. Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о создании в регионе министерства молодежной политики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Источник: Freepik

«Подписал указ о создании министерства молодежной политики Омской области. Сейчас, когда Омск носит статус Молодежной столицы России, это имеет особое значение», — отметил губернатор.

Решение вступит в силу 15 июля этого года.

Напомним, что летом прошлого года областное министерство по делам молодежи, физкультуры и спорта было разделено на министерство спорта и главное управление молодежной политики, руководителем которого стала Светлана Лопушенко. О желании создать в регионе министерство молодежной политики Виталий Хоценко заявил в апреле 2023 года.