В Омской области будет создано министерство молодежной политики

«Подписал указ о создании министерства молодежной политики Омской области. Сейчас, когда Омск носит статус Молодежной столицы России, это имеет особое значение», — отметил губернатор.
Решение вступит в силу 15 июля этого года.
Напомним, что летом прошлого года областное министерство по делам молодежи, физкультуры и спорта было разделено на министерство спорта и главное управление молодежной политики, руководителем которого стала Светлана Лопушенко. О желании создать в регионе министерство молодежной политики Виталий Хоценко заявил в апреле 2023 года.