В Омской области будет создано министерство молодежной политики

Напомним, что летом прошлого года областное министерство по делам молодежи, физкультуры и спорта было разделено на министерство спорта и главное управление молодежной политики, руководителем которого стала Светлана Лопушенко. О желании создать в регионе министерство молодежной политики Виталий Хоценко заявил в апреле 2023 года.