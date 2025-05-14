Замдиректора департамента строительства в Омске стал Руслан Сабаралеев

Управленец отучился на инженера в Омском государственном техническом университете. Специальность — «Электроснабжение». До настоящего времени, в течение 20 лет, трудился в Управлении дорхозяйства, где занимал различные посты.
«Руслан Маратович прошел путь от дорожного рабочего до начальника сектора по содержанию инженерных сетей и коммуникаций. В департаменте строительства ему предстоит курировать вопросы строительства линий наружного освещения, реконструкции и капремонта, возведения автомобильных дорог и мостов в городе», — рассказал Сергей Шелест.