Замдиректора департамента строительства в Омске стал Руслан Сабаралеев

«Руслан Маратович прошел путь от дорожного рабочего до начальника сектора по содержанию инженерных сетей и коммуникаций. В департаменте строительства ему предстоит курировать вопросы строительства линий наружного освещения, реконструкции и капремонта, возведения автомобильных дорог и мостов в городе», — рассказал Сергей Шелест.