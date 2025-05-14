МВД Беларуси и полиция Дубая договорились об обмене делегациями

Глава белорусского ведомства высказал слова благодарности за уровень организации чемпионата мира среди спецподразделений полиции UAE SWAT Challenge 2025, в котором в феврале приняли участие три команды МВД Беларуси. Он также подтвердил намерение выступить на аналогичных состязаниях в 2026 году.
В ходе встречи обсуждены возможности углубления взаимодействия между странами в правоохранительной сфере. «Одно из основных направлений сотрудничества — обучение в Беларуси эмиратских полицейских. Готовы к расширению, в том числе по таким направлениям, как обеспечение безопасности высших должностных лиц и особо важных свидетелей, охрана общественного порядка в ходе массовых мероприятий, а также в крупных торговых центрах», — отметил Иван Кубраков.
В ведомстве подчеркнули, что была достигнута договоренность о том, что в ближайшее время состоится обмен делегациями по практическим направлениям взаимодействия.
«Благодарю за гостеприимный прием на дубайской земле. Убежден, что наши договоренности будут успешно реализованы», — заключил министр.