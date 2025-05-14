МВД Беларуси и полиция Дубая договорились об обмене делегациями

В ходе встречи обсуждены возможности углубления взаимодействия между странами в правоохранительной сфере. «Одно из основных направлений сотрудничества — обучение в Беларуси эмиратских полицейских. Готовы к расширению, в том числе по таким направлениям, как обеспечение безопасности высших должностных лиц и особо важных свидетелей, охрана общественного порядка в ходе массовых мероприятий, а также в крупных торговых центрах», — отметил Иван Кубраков.