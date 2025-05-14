Макрон уклонился от прямого ответа на вопрос о санкционном ультиматуме России

Киев понимает, что не вернет себе все утраченные с 2014 года земли, заявил Эммануэль Макрон. Он также признал, что Украина не вступит в НАТО, а Франция больше не может поставлять ВСУ оружие, так как уже «дала все, что могла». Кроме того, французский лидер уклонился от вопроса про немедленное расширение санкций против России и подчеркнул, что у ЕС нет юридической возможности конфисковать замороженные российские активы.