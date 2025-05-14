Подаренный Катаром Boeing Трамп передаст ВВС США

Президент США акцентировал внимание на том, что это подарок от страны, находящейся под защитой Америки в течение многих лет. Трамп заявил, что самолет будет использоваться правительством в качестве временного воздушного судна военно-воздушных сил до тех пор, пока не прибудут новые Boeing, поставка которых сильно задерживается.
Он подчеркнул, что нет необходимости тратить бюджетные средства на воздушное судно, если другая страна готова безвозмездно передать его в знак признательности «за хорошо проделанную работу», пишет «Интерфакс».
Реакция американских законодателей на подарок от Катара
Ранее в американских СМИ появилась информация, что администрация Трампа рассматривала возможность принятия Boeing-747−8 от катарской королевской семьи для использования в качестве нового самолета президента, что вызвало критику со стороны отдельных законодателей.
Нацкомитет Демократической партии выпустил пресс-релиз, в котором охарактеризовал это событие как «очередное мошенничество Трампа». Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер назвал предложение Катара предоставить роскошный самолет для использования в качестве Air Force One «вопросом прямого подкупа».
Как сообщает ABC News, Шумер отправил официальное обращение генпрокурору Пэм Бонди, выразив серьезную обеспокоенность случаями, которые он охарактеризовал «проявлениями неприкрытой коррупции».
Член палаты представителей от Демократической партии Ричи Торрес намерен добиться расследования, чтобы выяснить, не нарушает ли такой подарок федеральные правила этики и положение о вознаграждении. Торрес заявил, что «воздушный дворец», стоимость которого оценивается в $400 млн, станет самым ценным подарком, который когда-либо преподносили президенту иностранные правительства.
Когда Трамп рассчитывает принять подарок
Ранее сообщалось, что власти Катара объявят о подарке, когда Трамп будет с визитом в Дохе в рамках своего ближневосточного турне, запланированного с 13 по 16 мая.
По заявлению представителей Катара, авиалайнер передается в качестве дара Пентагону от Министерства обороны Катара. После необходимых переоборудований воздушного судна согласно требованиям безопасности, самолет будет использоваться президентом США.
После окончания президентского срока Трампа лайнер планируется передать в качестве подарка президентской библиотеке Трампа для дальнейшего использования.
Замена президентского самолета Air Force One давно стала приоритетом для Дональда Трампа. Компания Boeing занимается переоборудованием двух самолетов модели 747, однако итоговый вариант еще не представлен. Первоначально планировалось, что поставка модифицированных моделей состоится в 2022 году, но теперь ожидается не ранее 2027 года. Как отмечает CNN, два нынешних президентских самолета эксплуатируются почти 35 лет. На них летала еще Джордж Буша-старший.