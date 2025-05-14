Подаренный Катаром Boeing Трамп передаст ВВС США

Замена президентского самолета Air Force One давно стала приоритетом для Дональда Трампа. Компания Boeing занимается переоборудованием двух самолетов модели 747, однако итоговый вариант еще не представлен. Первоначально планировалось, что поставка модифицированных моделей состоится в 2022 году, но теперь ожидается не ранее 2027 года. Как отмечает CNN, два нынешних президентских самолета эксплуатируются почти 35 лет. На них летала еще Джордж Буша-старший.