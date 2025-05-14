Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев объявил выговор министру транспорта на заседании Совбеза

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева сегодня, 14 мая 2025 года, состоялось заседание Совета Безопасности Казахстана по вопросам развития транспортно-логистической отрасли, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Так, по данным пресс-службы Акорды, были заслушаны доклады министра транспорта Марата Карабаева и ряда руководителей центральных государственных органов.

Также глава государства в своем выступлении подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.

Кроме того, президент отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость организации «зеленых коридоров», а также использования логистических преимуществ нашей страны. По его словам, в условиях глобальных вызовов Казахстан должен не только сохранить, но и укрепить свои конкурентные преимущества.

говорится в публикации

В продолжении глава государства заявил о необходимости насыщения рынка авиатопливом для увеличения грузоперевозок.

Еще в выступлении была поставлена задача увеличить объемы транзитных перевозок в качестве одного из необходимых шагов для получения мультипликативного эффекта, в том числе за счет внедрения в глобальные цепочки мировых поставок.

По итогам заседания за упущения в работе президент объявил выговор министру Марату Карабаеву.

В заключительной части сказано, что глава государства потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли.

Марат Карабаев возглавил новое Министерство транспорта 2 сентября 2023 года. Марат Карабаев родился 4 июня 1987 года в Узбекистане. Ранее был министром индустрии и инфраструктурного развития.