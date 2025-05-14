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Лукашенко: Беларусь готова оказать содействие Зимбабве в создании комплексной системы здравоохранения

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова оказать содействие Зимбабве в создании комплексной системы здравоохранения. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров в Минске с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы готовы оказать содействие Зимбабве в создании комплексной системы здравоохранения, поставлять из Беларуси медицинские препараты и специальное оборудование, чтобы решить проблему оказания медицинской помощи детишкам, женщинам и всему населению Зимбабве», — сказал глава государства.

Дорожная карта стратегического сотрудничества и партнерства до 2030 года подписана между Беларусью и Зимбабве Беларусь и Зимбабве подписали пакет документов по итогам переговоров Лукашенко и Мнангагвы.

«Вы изучили нашу систему здравоохранения. Она вам понравилась, по моим данным. И вы готовы ее выстроить в Зимбабве с нашей помощью. Мы готовы вам в этом содействовать», — заверил Александр Лукашенко.