Лукашенко: Беларусь готова оказать содействие Зимбабве в создании комплексной системы здравоохранения

«Мы готовы оказать содействие Зимбабве в создании комплексной системы здравоохранения, поставлять из Беларуси медицинские препараты и специальное оборудование, чтобы решить проблему оказания медицинской помощи детишкам, женщинам и всему населению Зимбабве», — сказал глава государства.
Дорожная карта стратегического сотрудничества и партнерства до 2030 года подписана между Беларусью и Зимбабве Беларусь и Зимбабве подписали пакет документов по итогам переговоров Лукашенко и Мнангагвы.
«Вы изучили нашу систему здравоохранения. Она вам понравилась, по моим данным. И вы готовы ее выстроить в Зимбабве с нашей помощью. Мы готовы вам в этом содействовать», — заверил Александр Лукашенко.