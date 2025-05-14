Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь и Зимбабве подписали пакет документов по итогам переговоров Лукашенко и Мнангагвы

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Зимбабве по итогам переговоров президентов двух стран Александра Лукашенко и Эммерсона Мнангагвы в Минске подписали пакет документов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Президент Республики Беларусь

Церемония обмена текстами международных документов состоялась после переговоров на высшем уровне. Стороны подписали дорожную карту стратегического сотрудничества и партнерства на 2026−2030 годы. Между правительствами двух стран заключено соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

В числе документов также соглашение профильных министерств о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и техногенных аварий, меморандумы о сотрудничестве в области туризма, информации и печати, о намерениях относительно усиления партнерства в здравоохранении и реконструкции больницы в Хараре, о содействии развитию микро-, малых и средних предприятий, об укреплении партнерства в области управления отходами и очистки воды.