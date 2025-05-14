Лукашенко предлагает активизировать сотрудничество между ЕАЭС и Сообществом развития Юга Африки

«В этом году Беларусь председательствует в Евразийском экономическом союзе, Зимбабве — в Сообществе развития Юга Африки (торгово-экономический союз стран юга Африки. — Прим. БЕЛТА). Мы готовы использовать свое особое положение для активизации сотрудничества между этими интеграционными блоками и упрощения условий взаимной торговли. Конечно, в соответствии с действующими правовыми процедурами», — сказал глава государства.