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Лукашенко предлагает активизировать сотрудничество между ЕАЭС и Сообществом развития Юга Африки

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает активизировать сотрудничество между ЕАЭС и Сообществом развития Юга Африки. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров в Минске с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Президент Республики Беларусь

«В этом году Беларусь председательствует в Евразийском экономическом союзе, Зимбабве — в Сообществе развития Юга Африки (торгово-экономический союз стран юга Африки. — Прим. БЕЛТА). Мы готовы использовать свое особое положение для активизации сотрудничества между этими интеграционными блоками и упрощения условий взаимной торговли. Конечно, в соответствии с действующими правовыми процедурами», — сказал глава государства.