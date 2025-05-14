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Спикер Парламента Армении посетил Мажилис

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с Председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном, который прибыл в Астану с официальным визитом, передает агентство Kazinform.

Источник: Пресс-служба Мажилиса

Приветствуя высокого гостя, Ерлан Кошанов подчеркнул, что Армения является важным и перспективным партнером Казахстана в регионе Южного Кавказа. Он отметил, что наша страна с большим интересом наблюдает за масштабными политическими, экономическими и социальными реформами, которые проводит руководство Армении.

В прошлом году мы отметили 25-летие Договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией. Символично, что главы наших государств обменялись официальными визитами по случаю этого юбилея. Это были два знаковых события, придавших мощный импульс сотрудничеству между нашими государствами в новых геополитических условиях. Они увенчались подписанием целогоряда соглашений, охватывающих все области нашего сотрудничества.

сказал Спикер Мажилиса

В ходе встречи спикеры парламентов обсудили вопросы законодательного оформления договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и поддержки новых экономических и культурных проектов.

Спикер Мажилиса проинформировал армянского коллегу о проводимых в стране реформах и законотворческой работе. В ходе беседы стороны отметили, что принятые в Казахстане законы, направленные на укрепление социальной справедливости, верховенства закона и порядка, представляют интерес для Армении. В этой связи парламенты договорились об обмене опытом по линиипрофильных комитетов.

В своем ответном слове Ален Симонян отметил необходимость активизации отношений по линии парламентов.

Развитие межпарламентских связей способствует лучшему взаимопониманию, укреплению доверия, а также эффективной реализации двусторонних договоренностей. В культурно-гуманитарной сфере важным событием стали Дни культуры Казахстана в Армении, которые прошли в апреле этого года. Армянская сторона также высоко ценит отношение властей и народа Казахстана к армянской общине, которая является важным связующим звеном между нашими странами и народами.

сказал Председатель Национального Собрания

Стороны обсудили также широкий спектр вопросов экономического, логистического, культурно-гуманитарного сотрудничества.