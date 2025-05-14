Также РФ предлагает Киеву возобновить прямое общение делегаций, прерванное в 2022 году. Обсудить позиции и начать процесс поиска путей решения конфликта могут помочь переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая 2025 года. Разбираем, кто будет в них участвовать и как отреагировали на мирную инициативу в разных странах.
Кто представит Россию и Украину на переговорах в Стамбуле
Выясняем, кто может поехать на встречу в Турцию.
Участие официальных делегаций
В ночь на 11 мая президент РФ предложил провести новые прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Президент подчеркнул, что Москва ставит перед собой целью выход на установление долгосрочного и прочного мира и готова к обсуждению без дополнительных условий.
После выступления Владимира Путина реализацией плана сразу же занялись представители МИД РФ, и глава ведомства Сергей Лавров созвонился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом для обсуждения организации встречи.
О составе российской делегации на переговорах в Стамбуле 15 мая говорить пока рано. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Кремль объявит эту информацию тогда, когда посчитает нужным.
Что заявил Владимир Зеленский
Президент Украины согласился с предложением и назвал его «хорошим знаком». Зеленский написал в своем телеграм-канале, что готов приехать в Стамбул лично и встретиться там с главой РФ. Но поставил условие: Москва должна пойти на 30-дневное прекращение огня, о котором говорили ранее представители ЕС.
Будет ли присутствовать Владимир Путин
Несмотря на повышенный интерес к событию, встреча на высшем уровне вряд ли состоится, так как ее организация требует длительной и серьезной подготовки.
На данный момент речь идет о возвращении к тому формату обсуждения позиций, который был прерван в 2022 году после вмешательства западных стран. Тогда каждую сторону представляли делегации дипломатов, и сейчас вопросы мирного урегулирования, скорее всего, будут обсуждать специалисты. Для личной встречи глав стран предпосылок пока нет, но все еще может измениться.
Какие требования выдвигают Россия и Украина
Рассмотрим более подробно, какие требования выдвинули стороны.
Позиция России
Россия выступает за немедленный старт переговоров без предварительных условий. Президент Владимир Путин подчеркнул важность таких шагов для устранения коренных причин конфликта и достижения долгосрочного, надежного мира, соответствующего исторической перспективе.
Представители МИД РФ подчеркивали, что прекращение огня, на котором настаивают страны ЕС и Украина, невозможно без переговоров. Такое требование не совпадает с предложением Владимира Путина начать диалог как можно быстрее. При этом Россия поддерживает идею длительного перемирия.
Позиция Украины
После предложения Владимира Путина в офисе президента Украины сообщили, что Киев стремится к справедливому миру и готов договариваться об этом в любом формате, но только после длительного прекращения огня. Именно этот шаг, по мнению украинских властей, должен стать первым в переговорном процессе.
Могут ли представители Киева отказаться от встречи в Стамбуле, если это требование не выполнят, пока сказать сложно.
Чего ожидать от переговоров: сценарии и риски
Политологи видят три основных сценария будущих переговоров.
Худший — полный срыв переговорного процесса и эскалация конфликта. Не исключена прямая поддержка Киева военными специалистами европейских стран. Ситуация может ухудшиться, если НАТО введет свои миротворческие войска под предлогом обеспечения гарантий безопасности для Украины.
Лучший — начало диалога по ключевым вопросам безопасности с учетом пожеланий обеих сторон и заключением промежуточных договоренностей.
Нейтральный, и наиболее реалистичный — затяжной переговорный процесс с продолжением боевых действий на земле.
Влияние ключевых международных игроков на переговорный процесс
В организации встречи принимает участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сыграл важную роль в предыдущих переговорах, и в этот раз также активно помогает продвижению мирной инициативы.
Эрдоган ранее переговорил на тему урегулирования конфликта с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с главой РФ Владимиром Путиным. Политик 12 мая пообщался по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским и обсудил с ним возможные прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. В обращении к нации Эрдоган заявил, что Турция становится страной-посредником в мирной дипломатии.
Европейские лидеры осторожно высказались об инициативе Путина, назвав ее недостаточной. Эммануэль Макрон, новый канцлер Германии Фридрих Мерц и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас неоднократно подчеркивали необходимость 30-дневного прекращения огня. Более того, в случае отказа от длительного перемирия страны ЕС грозились ввести новые санкции против России.
Предложение Владимира Путина прокомментировали в Китае — с заявлением выступил представитель МИД КНР Линь Цзянь, который озвучил позицию официальных властей страны. Китай приветствует все мирные инициативы и надеется, что стороны будут вести диалог для заключения прочного, справедливого и приемлемого для всех мирного соглашения.
Также крайне положительно предложение о переговорах в Стамбуле воспринял американский президент Дональд Трамп. В своей социальной сети он написал, что властям Украины нужно немедленно согласиться на переговоры, и что встреча в турецкой столице может принести хорошие результаты.
Трамп, ранее неоднократно заявлявший о намерении быстро завершить конфликт на Украине, не отказался от желания выступить миротворцем. С 13 по 16 мая политик посетит несколько стран на Ближнем Востоке: не исключено, что американский лидер по пути лично заедет и в Стамбул. По словам главы США, переговоры будут очень важными, и он посетит Турцию, если посчитает это полезным.