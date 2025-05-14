Переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая 2025 года

На данный момент речь идет о возвращении к тому формату обсуждения позиций, который был прерван в 2022 году после вмешательства западных стран. Тогда каждую сторону представляли делегации дипломатов, и сейчас вопросы мирного урегулирования, скорее всего, будут обсуждать специалисты. Для личной встречи глав стран предпосылок пока нет, но все еще может измениться.