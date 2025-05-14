Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией

Соглашение будет применяться к судебным постановлениям, вынесенным по гражданским делам и уголовным делам в части гражданского иска, предусматривающим обязательства должника по выплате в пользу взыскателя денежных средств, в том числе в части взыскания государственной пошлины, иных судебных расходов и процессуальных издержек, сообщил Telegram-канал Палаты представителей.
«Соглашением определено, что судебные постановления, вынесенные компетентными судами одной стороны, не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются на территории другой стороны в таком же порядке, что и судебные постановления, вынесенные на территории другой стороны, на основании исполнительных документов компетентных судов стороны, на территории которой были вынесены судебные постановления», — говорится в сообщении.
Установлены требования к оформлению и пакету документов, направляемому на исполнение в другое государство, а также основания для возврата исполнительного документа. «После вступления Соглашения в силу принудительное исполнение исполнительных документов Республики Беларусь по установленным категориям дел в Российской Федерации станет возможным напрямую, без предварительной процедуры признания судебного решения», — поясняет канал.