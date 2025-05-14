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Протест перед правительством: премьеру Речану собирают на билет в один конец до Брюсселя

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Акцию протеста перед зданием правительства Молдовы провели активисты партии Inima Moldovei, которую возглавляет экс-башкан Гагаузии Ирина Влах.

Источник: Site-ul oficial al liderului Platformei Moldova, Irina Vlah

Участники протеста обвинили главу правительства Дорина Речана в экономическом коллапсе в стране. Еще одним основанием для возмущения стал «позорный отказ премьера предстать перед парламентом и народом с реальным отчетом о своей деятельности».

Премьер Речан наплевал на закон и не захотел отчитываться за свою работу — вместо него это сделала IInima Moldovei. Перед зданием правительства мы представили народный отчет о реальной ситуации в стране.

отметили в политсиле

Кроме того, участники митинга объявили народный сбор — по одному молдавскому лею для премьера «на билет до Брюсселя» в один конец.

Тысячи людей со всей страны с радостью пожертвовали бы средства на то, чтобы отправить его как можно ближе к начальству, чтобы он остался там и рассказывал истории об «успехах европейской интеграции», которые для Молдовы стали синонимом нищеты, лжи и разрухи.

говорится в сообщении партии

В «Народном докладе» особое внимание уделено глубокому экономическому кризису в стране, снижению уровня жизни, разрушению системы образования, краху сельского хозяйства, тревожному росту внешнего долга и массовому исходу населения из Молдовы.

Экспорт упал, мы все больше импортируем, а дыры в бюджете прикрываются разговорами о европейской интеграции и новых кредитах.

отметила на митинге одна из лидеров политсилы Лилия Казаку

Народный доклад был направлен в правительственную канцелярию.