Протест перед правительством: премьеру Речану собирают на билет в один конец до Брюсселя

Участники протеста обвинили главу правительства Дорина Речана в экономическом коллапсе в стране. Еще одним основанием для возмущения стал «позорный отказ премьера предстать перед парламентом и народом с реальным отчетом о своей деятельности».
Премьер Речан наплевал на закон и не захотел отчитываться за свою работу — вместо него это сделала IInima Moldovei. Перед зданием правительства мы представили народный отчет о реальной ситуации в стране.
Кроме того, участники митинга объявили народный сбор — по одному молдавскому лею для премьера «на билет до Брюсселя» в один конец.
Тысячи людей со всей страны с радостью пожертвовали бы средства на то, чтобы отправить его как можно ближе к начальству, чтобы он остался там и рассказывал истории об «успехах европейской интеграции», которые для Молдовы стали синонимом нищеты, лжи и разрухи.
В «Народном докладе» особое внимание уделено глубокому экономическому кризису в стране, снижению уровня жизни, разрушению системы образования, краху сельского хозяйства, тревожному росту внешнего долга и массовому исходу населения из Молдовы.
Экспорт упал, мы все больше импортируем, а дыры в бюджете прикрываются разговорами о европейской интеграции и новых кредитах.
Народный доклад был направлен в правительственную канцелярию.