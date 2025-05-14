Тысячи людей со всей страны с радостью пожертвовали бы средства на то, чтобы отправить его как можно ближе к начальству, чтобы он остался там и рассказывал истории об «успехах европейской интеграции», которые для Молдовы стали синонимом нищеты, лжи и разрухи.