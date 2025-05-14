«Будет беседа с Ибрагимом и Путиным в узком составе. Затем общение продолжится в формате российско-малайзийских переговоров за официальным завтраком. Будет сделано заявление для СМИ по итогам состоявшихся контактов», — сказал Песков журналистам.
Путин и премьер Малайзии сделают заявление для СМИ после переговоров
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сделают заявление для СМИ по итогам переговоров в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.