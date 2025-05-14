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Мнангагва: Зимбабве продолжит призывать к отмене санкций против Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимбабве продолжит призывать к отмене антибелорусских санкций. Об этом Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил по итогам переговоров с главой белорусского государства Александром Лукашенко 14 мая в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Президент Республики Беларусь

«Мы будем фокусироваться на достижении взаимного понимания по различным международным вопросам. И мы продолжим осуждать ограничительные меры, санкции, которые приносят лишь вред и препятствуют реализации Целей устойчивого развития. Поэтому мы еще раз подтверждаем наши обязательства поддерживать отмену санкций, которые были введены против наших государств», — заявил Президент Зимбабве.