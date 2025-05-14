Казахстан и ОАЭ расширяют партнерство

Стороны обсудили потенциальное сотрудничество в реализации ряда проектов в нефтехимической, нефтегазовой промышленности, транспорте и логистике и др. Накануне в Акорде в рамках визита Наследного принца Абу-Даби в республику произошел обмен подписанными документами — Нурлан Жакупов и Фарух Абдульрахман Аль Марзуки подписали меморандум о взаимопонимании.