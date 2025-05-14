Казахстан и ОАЭ расширяют партнерство

В Астане прошла встреча председателя правления фонда Нурлана Жакупова и Старшего банкира «Abu Dhabi Commercial Bank», председателя Совета директоров дочернего ADCB Islamic (Казахстан) Фаруха Абдульрахмана Аль Марзуки.
Стороны обсудили потенциальное сотрудничество в реализации ряда проектов в нефтехимической, нефтегазовой промышленности, транспорте и логистике и др. Накануне в Акорде в рамках визита Наследного принца Абу-Даби в республику произошел обмен подписанными документами — Нурлан Жакупов и Фарух Абдульрахман Аль Марзуки подписали меморандум о взаимопонимании.
Документ закрепляет ключевые направления взаимодействия между Фондом и ADCB в сфере финансирования проектов.