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Казахстан и ОАЭ расширяют партнерство

Вопросы финансирования инфраструктурных проектов обсудили на встрече руководство «Самрук-Қазына» и ADCB Казахстан, передает DKnews.kz.

Источник: sk.kz

В Астане прошла встреча председателя правления фонда Нурлана Жакупова и Старшего банкира «Abu Dhabi Commercial Bank», председателя Совета директоров дочернего ADCB Islamic (Казахстан) Фаруха Абдульрахмана Аль Марзуки.

Стороны обсудили потенциальное сотрудничество в реализации ряда проектов в нефтехимической, нефтегазовой промышленности, транспорте и логистике и др. Накануне в Акорде в рамках визита Наследного принца Абу-Даби в республику произошел обмен подписанными документами — Нурлан Жакупов и Фарух Абдульрахман Аль Марзуки подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ закрепляет ключевые направления взаимодействия между Фондом и ADCB в сфере финансирования проектов.