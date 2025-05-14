Беглов: Петербург отремонтирует 14 станций метро и построит 10 новых до 2030

Беглов подчеркнул, что работы будут проводиться на перегонах четырех станций: «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». В сторону центра — к будущей станции «Каретная» уже запущены два механизированных комплекса. Этот участок является первым, который прокладывают с помощью новой техники. Также губернатор сказал, что ставка в строительстве делается на отечественного производителя.