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Беглов: Петербург отремонтирует 14 станций метро и построит 10 новых до 2030

Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал планы по строительству новых станций метро на ежегодном отчете о работе Правительства города за 2024 год перед депутатами ЗакСа. Через шесть лет в Северной столице должны появиться десять новых станций, включая активное развитие Кировско-Выборгской линии. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Источник: РИА "Новости"

Беглов подчеркнул, что работы будут проводиться на перегонах четырех станций: «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». В сторону центра — к будущей станции «Каретная» уже запущены два механизированных комплекса. Этот участок является первым, который прокладывают с помощью новой техники. Также губернатор сказал, что ставка в строительстве делается на отечественного производителя.

«Нам удалось преодолеть кризисные проблемы в отрасли и начать полноценную работу по строительству подземки», — подчеркнул глава города.

К 2030 году город продолжит и ремонт существующих станций метро. Планируется отремонтировать 14 станций, которые подошли к предельному сроку эксплуатации. В прошлом году уже началась и успешно завершилась работа по реконструкции таких станций, как «Ладожская», «Чернышевская», «Удельная» и недавно открыт новый вестибюль станции «Дунайская».

Проекты также будут разрабатываться совместно с федеральным центром. Беглов добавил, что большая реконструкция идет на станции «Фрунзенская», которая продлится до лета 2027 года. Это важный шаг в развитии городской инфраструктуры и улучшении транспортной системы Петербурга.