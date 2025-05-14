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Лукашенко заявил о готовности принять больше студентов из Зимбабве в Беларуси

Лукашенко сказал, что Беларусь готова принять больше студентов из Зимбабве.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 14 мая, во время переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, заявил о готовности принять больше студентов из Зимбабве в Беларуси, пишет БелТА.

Глава государства акцентировал внимание на том, что в белорусских вузах по различным специальностям медицинского, аграрного, технического профилей обучаются более 60 студентов из Зимбабве.

— Готовы увеличивать их количество при необходимости, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее Минобразования уточнило, кого из белорусских школьников с сентября 2025 обучат вождению.

Тем временем Мингорисполком назвал даты последних звонков и выпускных 2025 в Минске.

Кстати, районы Беларуси массово объявляют дни трезвости в одни и те же даты.