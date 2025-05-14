Руслан Сабаралеев назначен замдиректора департамента строительства Омска

Сегодня, 14 мая, на должность заместителя директора департамента строительства Омска назначен Руслан Маратович Сабаралеев. Он уже приступил к исполнению своих обязанностей, сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале.
Руслан Маратович окончил Омский государственный технический университет по специальности «Электроснабжение», получив квалификацию инженера. С 2005 по 2025 год он работал в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска, занимая различные должности. Прошёл путь от дорожного рабочего до начальника сектора по содержанию инженерных сетей и коммуникаций.
В департаменте строительства Руслан Сабаралеев будет курировать вопросы строительства линий наружного освещения, реконструкции и капитального ремонта объектов, а также строительство новых автомобильных дорог и мостов на территории города.