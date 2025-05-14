Руслан Сабаралеев назначен замдиректора департамента строительства Омска

Руслан Маратович окончил Омский государственный технический университет по специальности «Электроснабжение», получив квалификацию инженера. С 2005 по 2025 год он работал в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска, занимая различные должности. Прошёл путь от дорожного рабочего до начальника сектора по содержанию инженерных сетей и коммуникаций.