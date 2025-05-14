The Guardian: Иран предложил создать консорциум для обогащения урана в мирных целях

По данным издания, консорциум будет базироваться на иранских объектах с обогащением до уровня 3,67%, согласованного в первоначальной ядерной сделке между Тегераном и шестью мировыми державами от 2015 года, которую президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке расторг в 2018 году. В настоящее время Иран обогащает уран до 60% чистоты, тогда как для производства оружейного материала требуется чистота в 90%, отмечается в статье.