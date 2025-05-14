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The Guardian: Иран предложил создать консорциум для обогащения урана в мирных целях

Иран хочет создать консорциум ближневосточных стран, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, для обогащения урана. Этот шаг помог бы Тегерану справиться с возражениями США и подключить страны Персидского залива к своей программе обогащения урана, пишет The Guardian.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Оман
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, таким образом Иран пытается заручиться поддержкой стран Персидского залива, которая позволит ему сохранить возможности по обогащению урана.

Тегеран рассматривает это предложение как уступку, поскольку оно предоставит соседним государствам доступ к его технологическим ноу-хау и сделает их заинтересованными сторонами.

По данным издания, консорциум будет базироваться на иранских объектах с обогащением до уровня 3,67%, согласованного в первоначальной ядерной сделке между Тегераном и шестью мировыми державами от 2015 года, которую президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке расторг в 2018 году. В настоящее время Иран обогащает уран до 60% чистоты, тогда как для производства оружейного материала требуется чистота в 90%, отмечается в статье.

В рамках консорциума Саудовская Аравия и ОАЭ станут акционерами и спонсорами и получат доступ к иранским технологиям.

Участие стран Персидского залива можно рассматривать как дополнительную гарантию того, что ядерная программа Ирана преследует исключительно мирные цели и не ведет к созданию бомбы, как утверждает Израиль.

The Guardian предполагает, что, если Саудовская Аравия и ОАЭ смогут направлять своих инженеров в Иран, международное сообщество будет меньше зависеть исключительно от работы ядерных инспекторов ООН из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В статье напоминается, что идея создания консорциума была впервые предложена бывшим иранским переговорщиком по ядерной программе Сайедом Хоссейном Мусавианом и принстонским физиком Франком фон Хиппелем задолго до нынешних переговоров Тегерана и Вашингтона в статье, опубликованной в октябре 2023 года в журнале «Бюллетень ученых-атомщиков».

Неизвестно, выдвинул ли Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, это предложение в воскресенье в ходе коротких трехчасовых переговоров с США в Омане, которые стали четвертым по счету раундом переговоров. Изначально США отводили на переговоры с Ираном два месяца, однако сейчас высказываются предположения, что они могут затянуться до конца лета.