The Guardian: Иран предложил создать консорциум для обогащения урана в мирных целях

Согласно статье, таким образом Иран пытается заручиться поддержкой стран Персидского залива, которая позволит ему сохранить возможности по обогащению урана.
По данным издания, консорциум будет базироваться на иранских объектах с обогащением до уровня 3,67%, согласованного в первоначальной ядерной сделке между Тегераном и шестью мировыми державами от 2015 года, которую президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке расторг в 2018 году. В настоящее время Иран обогащает уран до 60% чистоты, тогда как для производства оружейного материала требуется чистота в 90%, отмечается в статье.
В рамках консорциума Саудовская Аравия и ОАЭ станут акционерами и спонсорами и получат доступ к иранским технологиям.
В статье напоминается, что идея создания консорциума была впервые предложена бывшим иранским переговорщиком по ядерной программе Сайедом Хоссейном Мусавианом и принстонским физиком Франком фон Хиппелем задолго до нынешних переговоров Тегерана и Вашингтона в статье, опубликованной в октябре 2023 года в журнале «Бюллетень ученых-атомщиков».
Неизвестно, выдвинул ли Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, это предложение в воскресенье в ходе коротких трехчасовых переговоров с США в Омане, которые стали четвертым по счету раундом переговоров. Изначально США отводили на переговоры с Ираном два месяца, однако сейчас высказываются предположения, что они могут затянуться до конца лета.