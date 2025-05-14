Макрон инициирует дебаты о «ядерном зонтике» Франции над ЕС

«Я хочу начать дебаты, но Франция не будет платить за безопасность других, это не будет делаться за счет того, чем мы владеем, и окончательное решение всегда будет за Францией», — приводит слова президента телеканал TF1.
Макрон выразил готовность к старту дискуссий об европейском ядерном сдерживании за счет ядерного оружия Франции.
О развертывании «ядерного зоника» над Европой французский президент заявил 5 марта во время обращения к гражданам страны. Он призвал страны Евросоюза начать обсуждать вопрос использования ядерных ракет из арсенала Франции для защиты Европы от агрессии России. — Позднее Макрон анонсировал размещение французских истребителей со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на авиабазе на границе с Германией в 2035 году.