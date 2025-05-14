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Макрон инициирует дебаты о «ядерном зонтике» Франции над ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен предложить лидерам стран ЕС приступить к обсуждению развертывания сил французских ВВС с ядерным вооружением на европейской территории.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Политик ранее выступал с инициативой создания «ядерного зонта» в Европе за счет ядерного арсенала Франции. Сейчас Макрон предлагает обсудить конкретные условия сотрудничества со странами-соседями, но подчеркивает, что взаимодействие будет вестись на условиях Парижа, сообщает «Интерфакс».

«Я хочу начать дебаты, но Франция не будет платить за безопасность других, это не будет делаться за счет того, чем мы владеем, и окончательное решение всегда будет за Францией», — приводит слова президента телеканал TF1.

Макрон выразил готовность к старту дискуссий об европейском ядерном сдерживании за счет ядерного оружия Франции.

О развертывании «ядерного зоника» над Европой французский президент заявил 5 марта во время обращения к гражданам страны. Он призвал страны Евросоюза начать обсуждать вопрос использования ядерных ракет из арсенала Франции для защиты Европы от агрессии России. — Позднее Макрон анонсировал размещение французских истребителей со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на авиабазе на границе с Германией в 2035 году.