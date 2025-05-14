Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 14 мая: главное

Кремль пока не раскрывает, кто представит Россию на переговорах с Украиной 14 мая в Стамбуле.
Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующее указание от президента. Пока такого указания не было.
Я лишь могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в заявлении 11 мая сохраняет свою актуальность.
Распространение ядерного оружия в ЕС не добавит безопасности и стабильности Европейскому континенту.
РФ, США и европейским странам — обладателям ядерного оружия предстоят значительные усилия по формированию стратегической безопасности.
Сейчас вся система стратегической стабильности и безопасности находится в плачевном состоянии по понятным причинам.
Сроки визита Путина в Иран пока не согласованы. Ранее президент получил приглашение посетить Иран.
Мы высоко ценим наши партнерские отношения с этой страной, мы высоко ценим уровень развития наших отношений в самых различных областях.
Кремль проинформирует о возможных контактах Владимира Путина с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой, если таковые будут согласованы.
14 мая у президента будут переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.
Сегодня день российско-малайзийских отношений. С официальным визитом в Москве находится премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Собственно, это не первый его приезд в нашу страну. Он был в разных регионах, в том числе в прошлом году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), он был в Владивостоке. Была отдельная встреча, отдельные переговоры Путина с Ибрагимом. И вот сегодня они продолжат обсуждать самый широкий круг вопросов, отталкиваясь, конечно, от двусторонних отношений.
Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сделают заявление для СМИ по итогам переговоров в Кремле.
14 мая вечером Владимир Путин проведет несколько телефонных разговоров.