Трамп призвал Сирию подписать «соглашения Авраама» с Израилем

В своем заявлении Левитт по пунктам перечислила, к чему Трамп призвал своего сирийского коллегу. Помимо подписания «соглашений Авраама» с Израилем, американский лидер рекомендовал ему «депортировать палестинских террористов», «наказать всем иностранным террористам покинуть Сирию», «помочь США предотвратить возрождение ИГИЛ (признана террористической организацией и запрещена в РФ)», а также «взять на себя ответственность за центры содержания членов ИГИЛ (признана террористической организацией и запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии».