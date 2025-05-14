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Трамп призвал Сирию подписать «соглашения Авраама» с Израилем

Президент США Дональд Трамп призвал сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа пойти на подписание «соглашений Авраама» с Израилем. Об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в соцсети X.

Источник: Reuters

В своем заявлении Левитт по пунктам перечислила, к чему Трамп призвал своего сирийского коллегу. Помимо подписания «соглашений Авраама» с Израилем, американский лидер рекомендовал ему «депортировать палестинских террористов», «наказать всем иностранным террористам покинуть Сирию», «помочь США предотвратить возрождение ИГИЛ (признана террористической организацией и запрещена в РФ)», а также «взять на себя ответственность за центры содержания членов ИГИЛ (признана террористической организацией и запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии».

После своей инаугурации Дональд Трамп дал понять, что планирует возобновить работу над «соглашениями Авраама». Он также допускал, что Саудовская Аравия может подписать договор о нормализации отношений с Израилем к концу 2025 года.

«Соглашения Авраама» — серия договоров о нормализации дипломатических отношений между Израилем и странами арабского мира. Первыми на договоренности в 2020 году пошли ОАЭ и Бахрейн, затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко.