Юрий Слюсарь стал наставником участника президентской программы «Время героев»

«Участники СВО хотят быть полезными обществу не только в военном деле, но и продолжать служить людям и своим регионам на гражданке. Президентская программа “Время героев” и ее аналог — наш, региональный кадровый проект “Герои Дона” — такую возможность предоставляют. Они помогают погрузиться в суть и проблематику изучаемой сферы не только в теории, но и на практике — во время стажировок и работы с наставниками. Все это в совокупности, уверен, даст хороший результат, и ребята после прохождения этих программ получат новые компетенции, которые пригодятся в системе муниципального и госуправления», — отметил Юрий Слюсарь.