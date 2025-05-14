Юрий Слюсарь стал наставником участника президентской программы «Время героев»

В течение трех недель Святослав Харитонов ознакомится с работой органов исполнительной власти региона, Заксобрания, местных администраций, фонда «Защитники Отечества» и других организаций, информирует сайт донского правительства.
Майор Святослав Харитонов — участник первого уровня президентской программы «Время героев». Ему 35 лет, он уроженец Каменска-Шахтинского, выпускник военного института Военной академии материально-технического обеспечения. Начинал службу в должности командира взвода специального назначения. С 2023 года — начальник разведки мотострелкового полка. С прошлого года Святослав Харитонов стал слушателем Военной академии Генштаба. Отмечен многими боевыми наградами, кавалер ордена Мужества.
«Участники СВО хотят быть полезными обществу не только в военном деле, но и продолжать служить людям и своим регионам на гражданке. Президентская программа “Время героев” и ее аналог — наш, региональный кадровый проект “Герои Дона” — такую возможность предоставляют. Они помогают погрузиться в суть и проблематику изучаемой сферы не только в теории, но и на практике — во время стажировок и работы с наставниками. Все это в совокупности, уверен, даст хороший результат, и ребята после прохождения этих программ получат новые компетенции, которые пригодятся в системе муниципального и госуправления», — отметил Юрий Слюсарь.