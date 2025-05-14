Зеленский ожидает от переговоров с Путиным прекращения огня и обмена пленными

При этом украинский лидер подчеркнул, что ~российская сторона не доверяет украинской и наоборот~. В связи с этим его беспокоит вопрос реализации потенциальных договоренностей. Он настаивает на участии в переговорах внешних посредников: по словам Зеленского, только они могут гарантировать соблюдение любого соглашения. Украинский лидер считает, что США могут стать гарантом механизма контроля. По его словам, Киев настаивает на надежном, сбалансированном посредничестве, которое уважали бы обе стороны конфликта.