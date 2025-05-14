Мэр Юрий Шалабаев посетил новый район Нижнего Новгорода

По словам главы города, с Кстовом его связывают личные воспоминания — он не раз бывал здесь в частном порядке, навещая родственников и отдыхая на природе. Однако теперь, отметил мэр, он смотрит на район с новой стороны — как на часть Нижнего Новгорода, с которой предстоит выстраивать тесное взаимодействие.