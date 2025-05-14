Мэр Юрий Шалабаев посетил новый район Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев оценил перспективы развития Кстовского района в рамках объединённого округа. Подробностями визита Юрий Шалабаев поделился в своём официальном telegram-канале.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев с рабочим визитом посетил Кстовский район, который с недавнего времени стал частью городского округа. Во время поездки мэр осмотрел ключевые объекты и обсудил с местными властями планы по интеграции и развитию территории.
По словам главы города, с Кстовом его связывают личные воспоминания — он не раз бывал здесь в частном порядке, навещая родственников и отдыхая на природе. Однако теперь, отметил мэр, он смотрит на район с новой стороны — как на часть Нижнего Новгорода, с которой предстоит выстраивать тесное взаимодействие.
Одним из ключевых пунктов рабочей поездки стал строящийся Центр культурного развития. Этот объект, по мнению Шалабаева, должен стать важной вехой в культурной жизни Кстова. Однако сроки сдачи центра затягиваются. Подрядчик пообещал завершить работы к осени, и мэр заявил, что берёт ситуацию под личный контроль.
Также Шалабаев провёл рабочую встречу с главой МСУ Кстова Иваном Улановым. Основной темой обсуждения стал вопрос объединённого бюджета. Уже с 2026 года финансовые потоки Кстова и Нижнего Новгорода будут консолидированы, и, как подчеркнул мэр, подготовка к этому процессу начинается уже сейчас.
Напомним, в начале апреля вступил в силу закон о слиянии Нижнего Новгорода и Кстовского района, после чего Кстовский район официально появился на онлайн-картах как часть Нижнего Новгорода. До конца 2025 года действует переходный период, в рамках которого предстоит сформировать новые органы местного самоуправления и урегулировать административные и юридические вопросы, связанные с объединением.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что тарифы в Кстовском районе не изменятся после слияния с Нижним Новгородом.