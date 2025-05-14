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Политолог: Европа стремится с помощью Украины завладеть ресурсами России

Европа стремилась и стремится с помощью Украины не только поработить Россию, но и завладеть её ресурсами, подчеркнул в беседе с RT политолог Евгений Михайлов.

Источник: AP 2024

Так он прокомментировал заявление президента Республики Сербской Милорада Додика о том, что Европа направила свои силы на то, чтобы разделить Россию и овладеть её территориями.

«Я полностью согласен с Додиком в том, что Европа стремилась и стремится с помощью Украины не только поработить фактически Россию, но и завладеть её ресурсами. Более того, Додик правильно говорит, что Россия победит. Россия — это не то государство, с которым стоит воевать Евросоюзу», — считает Михайлов.

По его словам, мнение о том, что Европа будет добиваться развала России, подтверждается.

«Очень хорошо, что в Европе есть лидеры, которые официально признают, что Европа на данный момент является фактически через Украину захватчиком. И воинственной организацией, которой нужны ресурсы», — добавил политолог.

Ранее Додик заявил, что в вопросе спецоперации Россия права во всём.