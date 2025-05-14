«Я полностью согласен с Додиком в том, что Европа стремилась и стремится с помощью Украины не только поработить фактически Россию, но и завладеть её ресурсами. Более того, Додик правильно говорит, что Россия победит. Россия — это не то государство, с которым стоит воевать Евросоюзу», — считает Михайлов.