Политолог: Европа стремится с помощью Украины завладеть ресурсами России

Так он прокомментировал заявление президента Республики Сербской Милорада Додика о том, что Европа направила свои силы на то, чтобы разделить Россию и овладеть её территориями.
«Я полностью согласен с Додиком в том, что Европа стремилась и стремится с помощью Украины не только поработить фактически Россию, но и завладеть её ресурсами. Более того, Додик правильно говорит, что Россия победит. Россия — это не то государство, с которым стоит воевать Евросоюзу», — считает Михайлов.
По его словам, мнение о том, что Европа будет добиваться развала России, подтверждается.
«Очень хорошо, что в Европе есть лидеры, которые официально признают, что Европа на данный момент является фактически через Украину захватчиком. И воинственной организацией, которой нужны ресурсы», — добавил политолог.
Ранее Додик заявил, что в вопросе спецоперации Россия права во всём.