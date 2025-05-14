Минтербез объяснил скопление полицейских в бронежилетах и касках в Перми

Сообщения о правоохранителях появились в Сети днём 14 мая. Телеграм-канал «КП Пермь» сообщил, что полицейских, одетых в бронежилеты и каски заметили на второстепенной дороге на улице Чкалова. Пермяки увидели около 20 сотрудников ведомства рядом с домами № 22 и 24 неподалёку от перекрёстка с улицей Героев Хасана.