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Минтербез объяснил скопление полицейских в бронежилетах и касках в Перми

Их заметили на углу с улицей Героев Хасана.

Скопление полицейских в бронежилетах и касках в Перми объяснили в министерстве территориальной безопасности региона.

Сообщения о правоохранителях появились в Сети днём 14 мая. Телеграм-канал «КП Пермь» сообщил, что полицейских, одетых в бронежилеты и каски заметили на второстепенной дороге на улице Чкалова. Пермяки увидели около 20 сотрудников ведомства рядом с домами № 22 и 24 неподалёку от перекрёстка с улицей Героев Хасана.

Причину появления большого количества полицейских позже объяснили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. Около 14:58 часов дня телеграм-канал ведомства пояснил, что правоохранители приехали к месту для проведения учений.

«На ул. Чкалова правоохранительными органами проводятся запланированные учения. Просим сохранять спокойствие и руководствоваться информацией из официальных источников», — рассказали в минтербезе Прикамья.