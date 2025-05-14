Минтербез объяснил скопление полицейских в бронежилетах и касках в Перми

Скопление полицейских в бронежилетах и касках в Перми объяснили в министерстве территориальной безопасности региона.
Сообщения о правоохранителях появились в Сети днём 14 мая. Телеграм-канал «КП Пермь» сообщил, что полицейских, одетых в бронежилеты и каски заметили на второстепенной дороге на улице Чкалова. Пермяки увидели около 20 сотрудников ведомства рядом с домами № 22 и 24 неподалёку от перекрёстка с улицей Героев Хасана.
Причину появления большого количества полицейских позже объяснили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. Около 14:58 часов дня телеграм-канал ведомства пояснил, что правоохранители приехали к месту для проведения учений.
«На ул. Чкалова правоохранительными органами проводятся запланированные учения. Просим сохранять спокойствие и руководствоваться информацией из официальных источников», — рассказали в минтербезе Прикамья.