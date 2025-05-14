Помощник президента РФ рассказал, что будут обсуждать на переговорах в Стамбуле

По словам представителя Кремля, состав делегации будет определен, исходя из целей переговоров. Сам Ушаков не уточнил, войдет ли в состав делегации для переговоров.
«Она (Делегация. — “Газета.Ru”) будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириаду технических вопросов. Так что, исходя из этого, и будет определен состав», — отметил он.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация 15 мая будет ждать в Стамбуле украинскую сторону.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия оценивает только заявления президента РФ Владимира Путина, который предложил провести переговоры 15 мая в Стамбуле.