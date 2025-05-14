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Помощник президента РФ рассказал, что будут обсуждать на переговорах в Стамбуле

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что российская делегация в Стамбуле обсудит как политические, так и технические вопросы.

Источник: Газета.Ру

По словам представителя Кремля, состав делегации будет определен, исходя из целей переговоров. Сам Ушаков не уточнил, войдет ли в состав делегации для переговоров.

«Она (Делегация. — “Газета.Ru”) будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириаду технических вопросов. Так что, исходя из этого, и будет определен состав», — отметил он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация 15 мая будет ждать в Стамбуле украинскую сторону.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия оценивает только заявления президента РФ Владимира Путина, который предложил провести переговоры 15 мая в Стамбуле.