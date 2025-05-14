Переговоры в Стамбуле и заявление Макрона о ядерном оружии. Темы брифинга Пескова

Планируемые в Стамбуле переговоры с Украиной и заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о готовности обсуждать размещение французских самолетов с ядерным оружием в других европейских странах стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.