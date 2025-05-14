Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры в Стамбуле и заявление Макрона о ядерном оружии. Темы брифинга Пескова

Планируемые в Стамбуле переговоры с Украиной и заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о готовности обсуждать размещение французских самолетов с ядерным оружием в других европейских странах стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: MAXIM SHEMETOV/EPA/TASS

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин днем проведет переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.

У главы государства вечером запланированы несколько телефонных разговоров.

Кремль проинформирует о возможных контактах Путина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, если они будут согласованы.

Сроки визита российского лидера в Иран пока не согласованы.

О переговорах в Стамбуле

Кремль пока не обнародует состав российской делегации в Стамбуле: «Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было».

Российская делегация будет ждать там украинских представителей 15 мая.

О заявлении Макрона

Что касается заявления Макрона, то распространение ядерного оружия в ЕС