Переговоры в Стамбуле и заявление Макрона о ядерном оружии. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин днем проведет переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.
У главы государства вечером запланированы несколько телефонных разговоров.
Кремль проинформирует о возможных контактах Путина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, если они будут согласованы.
Сроки визита российского лидера в Иран пока не согласованы.
О переговорах в Стамбуле
Кремль пока не обнародует состав российской делегации в Стамбуле: «Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было».
Российская делегация будет ждать там украинских представителей 15 мая.
О заявлении Макрона
Что касается заявления Макрона, то распространение ядерного оружия в ЕС