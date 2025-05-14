Токаев принял главу Национального cобрания Армении

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального cобрания Армении Алена Симоняна, отметив, что его визит имеет важное значение для углубления двустороннего сотрудничества, в том числе с точки зрения его всесторонней поддержки со стороны законодательных органов, сообщает Zakon.kz.