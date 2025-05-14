Федор Лукьянов: есть ощущение, что в ближневосточном турне Трамп сделал ставку на деньги

— Глядя на то, что происходит сейчас в Саудовской Аравии, а будет еще в Катаре, создается ощущение, что Трамп вполне в своем духе решил особо не затрудняться всякими сложными политико-дипломатическими конфигурациями, а сделал ставку на то, что он всегда считал самым главным, — деньги. То есть отношения с Саудовской Аравией вернулись к первозданной схеме, Саудовская Аравия за большие деньги, покупая американское оружие, вкладывая в американскую экономику, покупает американскую лояльность и покровительство. Это было в разные эпохи в разных формах, при Байдене отношения были не очень, но Трамп решительно возвращает этот подход, четко и ясно — деньги на бочку, и все. Я думаю, что этот подход он будет пытаться проводить во всех ближневосточных темах, даже в случае с Израилем мы видим, что он несколько недоволен той воинственностью, которую Израиль проявляет в Газе, хотя вроде бы поддерживал, но сейчас считает, что это перебор. Что касается иранской темы, тоже задача Трампа с Ираном строить не войну, как, возможно, хотел бы видеть исход Израиль, а найти интересную форму договоренности. Иранцы тоже чрезвычайно не хотят военного конфликта, это понятно, поэтому всякие идеи о том, как заинтересовать американцев материально, а это значит в том числе предложить какие-нибудь схемы, объединяющие несколько акционеров, — это в принципе может быть предложено. Насколько это реализуемо — другой вопрос. Я думаю, что при попытке о чем-то договориться, да еще и в сложном формате, не только США и Иран, но и страны Залива, вылезет очень много разного, но сама идея как раз в духе Трампа, который исходит из известной поговорки, что бабло побеждает зло.