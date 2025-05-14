Федор Лукьянов: есть ощущение, что в ближневосточном турне Трамп сделал ставку на деньги

Заметный визит с огромными амбициями — президент США Дональд Трамп и новый президент Сирии аш-Шараа встретились в Эр-Рияде, передает телеканал Al Arabiya. Накануне американский президент объявил, что намерен снять санкции с Сирии. BBC (заблокирован в России) пишет, что в Дамаске эту новость встретили с «ликованием». Трамп заявил, что США изучают вопрос нормализации отношений с новым сирийским правительством. В ходе визита Вашингтон и Эр-Рияд подписали инвестиционное соглашение на 600 млрд долларов.
Ближневосточное турне Трампа на первых полосах мировых СМИ. Но все обращают внимание на разные аспекты. Саудовская Аравия является одним из крупнейших покупателей американского оружия, пишет Reuters. Вашингтон и Эр-Рияд на протяжении десятилетий поддерживают прочные связи, основанные на соглашении, в соответствии с которым королевство поставляет нефть, а сверхдержава обеспечивает безопасность. Однако в 2018 году отношения обострились из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Американская разведка обвинила Эр-Рияд, который свою причастность отрицал. Агентство пишет, что Трамп об этом не упомянул в ходе своего визита и назвал наследного принца Мухаммеда ибн Салмана «невероятным человеком».
Встреча президентов Трампа и аш-Шараа стала первой за 25 лет встречей лидеров США и Сирии, посчитало Associated Press. Агентство называет встречу «потрясающей» для нового сирийского президента. При этом аш-Шараа числится в США в списке террористов, отмечает AP, в 2013 году был выдан ордер на его арест. Штаты когда-то предлагали 10 млн долларов за информацию о местонахождении аш-Шараа.
Визит Трампа на Ближний Восток «открывает шлюз» для новых сделок в регионе в сфере искусственного интеллекта во главе с компанией Nvidia, добавляет Bloomberg. По данным агентства, Саудовская Аравия и Эмираты получат более широкий доступ к передовым чипам от Nvidia и Advanced Micro Devices, которые считаются «золотым стандартом» в разработках искусственного интеллекта. Для того чтобы это осуществить, США «расчищают путь» и уже официально отменили так называемое правило распространения ИИ, которое вводилось при Байдене. Оно накладывало странам ограничения на закупки американских чипов.
СМИ обращают внимание, что Трамп в ходе своего турне по Ближнему Востоку не посетит Израиль. Терпение Трампа в отношении премьера Нетаньяху на исходе, считает Financial Times. «Страны Персидского залива позиционируют себя как зрелых, конструктивных партнеров», организуют переговоры по Украине, поддерживают разрядку отношений с Ираном. Кажется, все спешат наладить добрые отношения с Трампом, кроме премьера Израиля Нетаньяху, пишет издание. Первым признаком раздражения американского президента стало то, что Трамп не отменил свои тарифы в отношении Израиля. Также республиканец был раздражен из-за планов Нетаньяху по возобновлению военной кампании в секторе Газа, что не соответствует видению Белого дома.
Иран предложил США новый формат ядерной сделки, пишет The New York Times, а именно создать консорциум с Саудовской Аравией, Арабскими Эмиратами и американскими инвесторами. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи предложил эту идею спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу во время переговоров в Омане. Согласно плану, Иран будет обогащать уран до уровня 3,67% — это ниже уровня, который требуется для создания ядерного оружия. Затем обогащенное топливо можно будет поставлять в другие арабские страны для использования в гражданских целях.
Издание пишет, что этот план по ограничению обогащения урана похож на ядерное соглашение, которое в 2015 году заключили Иран и мировые державы. Отличие лишь в том, что предполагается присутствие на местах представителей других стран, возможно, из США, чтобы обеспечить сторонний контроль.
Вместе с тем Иран и Россия уже готовятся к визиту президента России Владимира Путина в Исламскую Республику, об этом сообщил тот же глава иранского МИД Аббас Арагчи. Точные сроки он не уточнил, отметил лишь, что визит пройдет «в надлежащее время».
О том, с какими результатами Дональд Трамп начал ближневосточное турне, не повлияет ли сближение США на позицию Саудовской Аравии по ОПЕК+, об отношениях США и Израиля «Бизнес FM» поговорила с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым:
— Глядя на то, что происходит сейчас в Саудовской Аравии, а будет еще в Катаре, создается ощущение, что Трамп вполне в своем духе решил особо не затрудняться всякими сложными политико-дипломатическими конфигурациями, а сделал ставку на то, что он всегда считал самым главным, — деньги. То есть отношения с Саудовской Аравией вернулись к первозданной схеме, Саудовская Аравия за большие деньги, покупая американское оружие, вкладывая в американскую экономику, покупает американскую лояльность и покровительство. Это было в разные эпохи в разных формах, при Байдене отношения были не очень, но Трамп решительно возвращает этот подход, четко и ясно — деньги на бочку, и все. Я думаю, что этот подход он будет пытаться проводить во всех ближневосточных темах, даже в случае с Израилем мы видим, что он несколько недоволен той воинственностью, которую Израиль проявляет в Газе, хотя вроде бы поддерживал, но сейчас считает, что это перебор. Что касается иранской темы, тоже задача Трампа с Ираном строить не войну, как, возможно, хотел бы видеть исход Израиль, а найти интересную форму договоренности. Иранцы тоже чрезвычайно не хотят военного конфликта, это понятно, поэтому всякие идеи о том, как заинтересовать американцев материально, а это значит в том числе предложить какие-нибудь схемы, объединяющие несколько акционеров, — это в принципе может быть предложено. Насколько это реализуемо — другой вопрос. Я думаю, что при попытке о чем-то договориться, да еще и в сложном формате, не только США и Иран, но и страны Залива, вылезет очень много разного, но сама идея как раз в духе Трампа, который исходит из известной поговорки, что бабло побеждает зло.
— Не повлияет ли эта история на позицию Саудовской Аравии по ОПЕК+ и по отношению к России, так как Штаты выступают за увеличение добычи нефти при этом?
— Сейчас и ОПЕК+ выступила за увеличение добычи нефти. Я думаю, что Саудовская Аравия достаточно изощренно умеет маневрировать, у них есть прежде всего свои интересы, и нефтяной интерес главный. Они учитывают позицию США, к ней прислушиваются, но руководствуются своими задачами. Тут вопрос скорее о том, насколько эти задачи координируются с Россией. Это, мне кажется, все-таки вопрос наш двусторонний, а не вопрос американского влияния.
— Про Израиль вы уже упомянули, но то, что сейчас он его пока не посещает, что означает?
— В Израиль он приедет отдельно, я думаю. Все-таки значимость Израиля несопоставима ни с чем другим, такая идеологическая и культурная политика, причем не только внешняя, но и внутренняя. Но сейчас говорят о том, что [Трамп] пока решил начать с той темы, которую он считает более легкой, потому что перевод обратно отношений с Заливом исключительно в денежную сферу — это всем понятно как.
— С Ираном удастся ли им договориться по ядерной сделке в итоге так, как это сейчас предлагает Иран?
— Эта сделка будет между США и Ираном, как это было в прошлый раз. Другое дело, что кто-то участвует, кто-то помогает, кто-то не помогает, я думаю, что Россия в каком-то виде присутствует, может быть, не так активно, как тогда, но тем не менее. А чем закончатся эти переговоры, трудно сказать, тем более у Ирана есть опыт, что переговоры успешно завершились, а потом сами же американцы все это отменили.
Визит в Эр-Рияд для Дональда Трампа — первая зарубежная поездка за второй президентский срок. В рамках ближневосточного турне Трампу еще предстоят визиты в Арабские Эмираты и Катар.