СМИ: Британия планирует отслеживать российские подлодки с помощью новых подводных ИИ-дронов

«Охотники за подводными лодками» Королевского военно-морского флота, или специалисты по гидролокации, в течение 56 лет собирали под водой акустические сигналы кораблей и субмарин противников. Теперь эти данные благодаря развитию технологий будут «встроены» в новую систему Lura, которая упростит охоту за российскими подлодками, пишет The Times.