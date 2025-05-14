СМИ: Британия планирует отслеживать российские подлодки с помощью новых подводных ИИ-дронов

«Охотники за подводными лодками» Королевского военно-морского флота, или специалисты по гидролокации, в течение 56 лет собирали под водой акустические сигналы кораблей и субмарин противников. Теперь эти данные благодаря развитию технологий будут «встроены» в новую систему Lura, которая упростит охоту за российскими подлодками, пишет The Times.
Система была создана для использования на подводных дронах SG-1 Fathom, которые изначально разрабатывались для отслеживания миграции китов и условий окружающей среды под водой. Как поясняет Defense News, Lura создает «созвездие» подводных датчиков — аналог спутников в небе — и оперативно обрабатывает акустические данные.
Согласно The Times, огромное количество подводных разведывательных ИИ-дронов со встроенными датчиками позволит британским ВВС патрулировать море и определять, когда российское судно направляется в сторону Великобритании или скрывается возле подводных кабелей. Рои этих дронов могут непрерывно наблюдать за океаном в течение трех месяцев подряд.
Новые подводные мини-охотники «осветят океаны и отпугнут наших противников», считают в европейской оборонной компании Helsing, которая разработала систему Lura.
Defense News предполагает, что в ближайшее время Lura может быть развернута в Северном и Балтийском морях, поскольку НАТО уделяет особое внимание защите подводной инфраструктуры в этом регионе.