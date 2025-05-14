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СМИ: Британия планирует отслеживать российские подлодки с помощью новых подводных ИИ-дронов

Технология искусственного интеллекта, первоначально разработанная для отслеживания китов, будет установлена на британских подводных дронах-разведчиках для защиты от предполагаемых угроз со стороны России.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Охотники за подводными лодками» Королевского военно-морского флота, или специалисты по гидролокации, в течение 56 лет собирали под водой акустические сигналы кораблей и субмарин противников. Теперь эти данные благодаря развитию технологий будут «встроены» в новую систему Lura, которая упростит охоту за российскими подлодками, пишет The Times.

Система была создана для использования на подводных дронах SG-1 Fathom, которые изначально разрабатывались для отслеживания миграции китов и условий окружающей среды под водой. Как поясняет Defense News, Lura создает «созвездие» подводных датчиков аналог спутников в небе и оперативно обрабатывает акустические данные.

Она поможет «поводным мини-охотникам» отличить два судна одного класса благодаря мельчайшим различиям в акустической сигнатуре каждого судна до 40 раз быстрее, чем это делают люди. Новая система обнаруживает акустические сигналы в 10 раз тише, чем другие модели искусственного интеллекта.

Согласно The Times, огромное количество подводных разведывательных ИИ-дронов со встроенными датчиками позволит британским ВВС патрулировать море и определять, когда российское судно направляется в сторону Великобритании или скрывается возле подводных кабелей. Рои этих дронов могут непрерывно наблюдать за океаном в течение трех месяцев подряд.

Новые подводные мини-охотники «осветят океаны и отпугнут наших противников», считают в европейской оборонной компании Helsing, которая разработала систему Lura.

Представители компании утверждают, что новые дроны смогут автоматически определять различия между подводными лодками, танкерами, пассажирскими судами и членами так называемого теневого флота нефтяных танкеров.

Defense News предполагает, что в ближайшее время Lura может быть развернута в Северном и Балтийском морях, поскольку НАТО уделяет особое внимание защите подводной инфраструктуры в этом регионе.